Ragazzino di 16 anni attraversa i binari e viene investito dal treno | morto sul colpo «Forse in ritardo per andare a scuola»

Madre e figlia aggrediscono infermieri del Santobono: "Erano stanche di aspettare": I carabinieri di Napoli sono intervenuti nell’ospedale pediatrico Santobono per un aggressione. Una 34enne e una ragazzina di 14 anni, madre e figlia, avrebbero aggredito alcuni infermieri del pronto ...napolitoday

16enne investito da treno in Piemonte, ritardi anche in Liguria: Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio, ma pare che il giovane sia stato sbalzato dalla massicciata. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco insieme alle forze dell’ordine per ricostruire ...primocanale

Ragazzino di 16 anni attraversa i binari e viene investito dal treno: morto sul colpo: Tragedia questa mattina poco prima delle 8 nella stazione ferroviaria di Felizzano, nell’alessandrino, dove un ragazzo, secondo quanto si apprende, è stato travolto da un treno ...corriereadriatico