Nicoli | mostra digitale Appello ai collezionisti per costruire un’expo con i quadri più iconici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nel 1967 ci fu la prima riunione del Gruppo artisti di Carrara al suo interno Luciano. Oggi, a dieci anni dalla morte, parte l’rivolto a chiunque abbia una suo opera in casa per dare vita a una. "Contattate lo studio fotografico Michelino - l’invito è di Franco Marano del Centro studi informazione e iniziative sociali - per digitalizzare le opere". L’artista carrarese scomparso a marzo 2014 è stato autore diche rappresentano Carrara nell’insieme, dal mare ai monti, sfaccettature che grazie alle linee didiventano fotografie del territorio apuano. Così a 10 anni dalla sua morte il gruppo di artisti ci riprova e propone unadei suoi lavori ma questa volta un’esposizione 2.0. Un secondo tentativo visto che nel ...