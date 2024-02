Ngonge | quando torna in campo? Cosa trapela dai quotidiani

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ancora dubbi circa le condizione fisiche di Cyril. Le ultime novità sul ritorno indel belga filtrano però da Napoli. Dopo aver pareggiato subendo la classica rimonta targata Cagliari allo scadere, il Napoli di mister Calzona si prepara a scendere nuovamente inin Serie A, per il recupero del 21° turno di campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ulteriore trasferta in pochi giorni, quindi, per gli azzurri, che nel viaggio direzione Reggio Emilia ritroveranno il proprio capitano Giovanni Di Lorenzo, di rientro dalla squalifica. Il terzino è infatti pronto a scendere nuovamente inalla guida della propria squadra, con il tutto che verrà ufficializzato a breve tramite la diramazione della lista dei convocati. Un elenco, questo, che non vedrà però di sicuro la presenza di Cyril ...