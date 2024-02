Massese La squadra c’è Berti profeta in patria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Undoc come Alessandrosi è preso la scena a Livorno siglando al 93’ il gol che ha consentito alladi pareggiare il match contro la Pro Sorgenti. "E’ stato un onore segnare il mio primo gol con questa maglia – ha raccontato il difensore, classe 2003 –. Avrei preferito valesse 3 punti ma anche questo pareggio, per com’è venuto, è un buon punto. Sul corner di Fortunati c’è stata una spizzata sul primo palo e mi sono fatto trovare pronto sul secondo. Sono angoli che proviamo durante la settimana ed è andata bene. Abbiamo pareggiato nel recupero perché non molliamo mai sino all’ultimo minuto ed i tifosi in questo ci danno una grande mano. Siamo stati anche sfortunati in un paio di circostanze come il palo preso nel primo tempo e il salvataggio sulla linea nella ripresa. Questa era la mia prima partita da titolare e ...