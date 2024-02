Il Comune distribuisce contraccettivi ai piccioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Cesena, 27 febbraio 2024 – Due distributori diper colombi sono stati installati dall’amministrazione comunale. Gli impianti sono nell’area verde di viale Carducci, in prossimità delle mura malatestiane, e all’angolo tra le vie Eugenio Curiel e Mulini, all’ingresso dei giardini di Serravalle, e ovviamente non sono self service per volatili di passaggio. Le due stazioni distribuiranno da marzo ad ottobre mangime multivitaminico e antifecondativo ai fini dell’inibizione della fertilità delle uova dei. “Con l’avvio di questa azione sperimentale – commenta l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – vogliamo rispondere alle diverse esigenze emerse sul nostro territorio legate al tema della presenza, spesso invasiva, di questi volatili. Lo scopo è quello ridurre la riproduzione dei colombi (verificabile tramite ...