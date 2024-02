Golf a Vinci Colin trionfa con 80 colpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nell’ultima domenica il circuito Mc Tour ha fatto tappa alClub Montelupo. La gara è andata in scena con formula a coppie sulla distanza di 18 buche. Filippo Mazzeschi e Daniele Viticchi hanno battuto avversari e par del percorso con 64, quattro meglio del par. Nella categoria netta Benjamin Le Moen e Candida Nocchi (44) hanno preceduto Marco Barluzzi con Luca Mosca e Marco Tozzini con Sandro Bartolini, appaiati a quota 42. Miglior coppia mista Giovanni Badi e Maria Parasca (40). Al Bellosguardoisti si sono contesi i premi in argento messi in palio da Podio Sport. Gerard Eganha vinto con 80. In prima categoria Raffaele Vezzosi (31) ha superato di misura Gabriele Brotini. In seconda Giuliano Aucello (39) ha ottenuto una larga vittoria su Gianfranco ...