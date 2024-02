Denis Verdini torna in carcere | era evaso dai domiciliari per andare a tre cene

(Di martedì 27 febbraio 2024), l'ex parlamentare 72enne condannato in via definitiva a sei anni e mezzo nel processo per il crac del Credito cooperativo Fiorentino,ina Sollicciano (Firenze) fino al 2032, per un cumulo di pena. La sentenza della Cassazione aveva stabilito per lui i...

Denis Verdini torna in carcere, revocati i domiciliari: l'ex senatore è stato a cena fuori mentre scontava la condanna: Denis Verdini torna in carcere. Revocata la detenzione domiciliare. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Firenze. All'ex senatore di Ala era stato contestato di aver violato le prescrizioni ...leggo

