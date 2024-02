Coppa del Mondo Sci Alpino | Brignone è in gara | punta al Trofeo di superG

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 febbraio 2024) Kvitfjell – Prosegue ladeldi Sci. Dopo l’annullamento del doppioin Val di Fassa a causa delle condizioni avverse del meteo, il circuito iridato arriva a Kvitfjell (in Norvegia). Lo fa dal 2 al 3 marzo. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana Femminile Gianluca Rulfi ha convocato otto atlete: Marta Bassino, Federica, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler. Le Azzurre affronteranno una discesa libera e il. Queste ultime due gare veloci precedono le finali di Saalbach, che si svolgeranno in Austria il 16 e il 24, sempre di marzo. C’è speciale attesa per Federica. Con i suoi 326 punti, l’Azzurraa vincere la Classifica del super-G, alla ...