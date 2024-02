Auto parroco bruciata | ‘nessun clan | l’autore è nel paese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn avvertimento proveniente non da qualchedi camorra, ma dalla “pancia” del paesino, che quel prete probabilmente non lo vuole. E’ la pista seguita dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone che indagano sull’episodio dell’incendio che ha distrutto nella notte tra sabato e domenica l’deldella chiesa di San Germano Vescovo a Sant’Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise (Caserta); la vettura del sacerdote brasiliano don Marcos Aparecido de Gòes era parcheggiata nei presso della parrocchia, e i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, da cui si nota una persona aggirarsi nei presso dell’e gettare del liquido infiammabile sulla vettura. L’idea che in queste 48 ore di indagini hanno maturato gli investigatori ...