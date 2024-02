Addio Baraonda dopo mezzo secolo | Un negozio? No | un sogno d’amore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arezzo, 27 febbraio 2024 – Un messaggio appiccicato alle vetrine, come un ultimo saluto che resta, la traccia di una lunga storia: "Grazie per il vostro affetto". Latira giù la saracinesca,47 anni. Se ne va un altrostorico del centro, tra via Garibaldi e via Madonna del Prato, con gli occhi di Luciano Della Giovampaola e Angela Botti per decenni spalancati sulla città che cambia pelle. "In quasiabbiamo assistito a tante trasformazioni", spiega Luciano ripercorrendo le tappe di un’impresa avviata quando lui era uno studente di Agraria e Angela lavorava come commessa nello stessoche, di lì a poco, avrebbero rilevato e mandato avanti con passione e sacrificio. Superata la soglia dei sessant’anni, la lunga resistenza ai guasti del Covid, e la ...