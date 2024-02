Traffico Roma del 25-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare coda per incidente lungo la carreggiata interna tra l’uscita di via Casilina e via Appia fuori raccordo segnaliamoin coda per incidente sulla via Tiburtina tra Setteville via albuccione nelle due direzioni di marcia al centro in corso una manifestazione con corteo partita da Piazza Vittorio passando per via dello Statuto via Merulana è via fino a Largo Corrado Ricci termine previsto per le ore 19 possibili deviazioni per le linee bus di zona ed anche possibili disagi alla circolazione altra manifestazione in corso fino alle 18 in Piazza Santi Apostoli e fino alle ore 20 per consentire lavori di potatura degli alberi chiusa alvia Cilicia il divieto di transito interesse entrambe le carreggiate da via Marco Polo a Piazza Galeria modifiche per le linee ...