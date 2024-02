Promozione L’Appignanese pareggia a Casette Verdini 1-1

Promozione, Atletico Centobuchi e Sangiorgese Monterubbianese si dividono la posta: finisce 2-2 al "Tommolini"

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 febbraio 2024) La squadra di Cantatore passa in vantaggio con Tarquini, viene ripresa e sfiora la vittoria esterna con la traversa di Gagliardini APPIGNANO, 25 febbraio 2024 –strappa un punto al. I ragazzi di Cantatore, infatti, hannoto 1-1 in trasferta contro la squadra dell’ex Maceratese Lattanzi, nella 23^ giornata del girone B di. I biancazzurri passano in vantaggio dopo 8 minuti, con la gran botta dalla distanza di Tarquini. Dopo 15 minuti iltrova il pari: Ciurlanti recupera un pallone al limite dell’area e serve Ulivello, che da buona posizione infila Pettinari. Nella ripresa la formazione ospite sfiora il colpo, in particolare con la conclusione di Gagliardini che tocca la traversa e finisce ...