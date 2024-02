Mondiali di Beach Soccer | ltalia da applausi con il Brasile | è argento d’orgoglio

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dubai, 25 febbraio 2024 – Arriva il secondo gradino del podio per l’Italia Maschile aidi. Una grande finale e una grande competizione a Dubai per gli Azzurri, che resterà nella storia e regala il titolo vicecampioni iridati. Ha vinto ilper 6-4, che conquista il sesto oro della storia verdeoro. Le interviste, il racconto della partita e il tabellino – figc.it GRAVINA. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ci tiene a dire un grande grazie alla Nazionale: “Peccato Ital, Azzurri comunque bravissimi – commenta -. Dopo il trionfo europeo della scorsa estate, il secondo posto mondiale ci conferma il grande valore di questo splendido gruppo. In finale contro ilabbiamo dimostrato di essere allo stesso livello dei ‘mostri sacri’ del ...

Beach Soccer: Mondiali, Brasile campione, Italia battuta 6-4

