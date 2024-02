LIVE Sci alpino | Slalom Palisades Tahoe 2024 in DIRETTA | Strasser in testa Sala settimo | quattro azzurri al via nella seconda manche dalle 22 00

Leggi tutta la notizia su oasport

11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO 20.19: Esce in alto anche l'ultimo azzurro, Della Vite 20.18. Nessun inserimento nei primi 30, tra poco Della Vite 20.15: Sfiora la qualificazione il francese Anguenot che chiude a 3?50 dalla, è 33mo 20.14: Nessun inserimento fra i primi 30 con le ultime discese. Mancano gli ultimi 10 al via 20.11: Lontanissimo dai primi l'azzurro Barbera che è 46mo a 4?59 20.10: Eliminato lo sloveno Marovt, altisismo il tempo del giapponese Kato. Ora Barbera, penultimo degli 20.08: Fuori subito lo statunitense Krupka, esce nel finale anche lo svizzero Iten 20.07: Discreta gara di Taylor ma non basta per la ...