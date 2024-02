Lecce-Inter 0-4 | pagelle | Sanchez mago | Lautaro Martinez quota 100+1 Doppio 8!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’vince con il risultato di 4-0 contro ile si impone nonostante l’ampio turnover.trascina i nerazzurri, Alexisè un pittore in campo.8 per gli attaccanti nelledella gara odierna. EMIL AUDERO 6 – Non dà per niente sicurezza al reparto difensivo, con i piedi è titubante e gli avversari lo pressano spesso.– DIFESA YANN BISSECK 6.5 – Quando allarga la falcata mangia Sansone. Costretto a difendere per due, si stringe a volte troppo e non riesce a coprire come dovrebbe. Il secondo gol nasce da una sua galoppata di potenza inaudita. STEFAN DE VRIJ 7 – Giganteggia per l’ennesima volta in questa stagione e non fa rimpiangere affatto Acerbi. La ...