Le pillole di Polly | recensione di “L’albero della fortuna” di Carmine Abate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Carminù è un bambino di circa dieci anni che vive in un paesino calabrese. È felice, e il merito è soprattutto dei suoi genitori. Nei giorni di festa, sua madre gli fa la “pasta al forno più buona del mondo”, con due strati di polpette in più rispetto a quella delle altre mamme; e poi, anche se gli dice che, se si fa male, lei gli darà il resto, in realtà non lo ha mai toccato nemmeno con un dito. Suo padre, poi, per Carminù è una specie di idolo; il ragazzino si sforza di fare i compiti con diligenza per farlo contento e dimostrargli che da grande vuole diventare uno “studiato” proprio come lui gli ha chiesto. Certo, ci sono notti in cui Carminù grida nel sonno, ma solo quando fa quell’incubo in cui il papà torna in Germania, quel paese lontano dove era andato a lavorare per far vivere nell’agio lui e la mamma. Però, è fiducioso che il padre non ripartirà più, perché il sindaco di ...