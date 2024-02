La Cia aiuta l' Ucraina | basi segrete di spionaggio e addestramenti | l' accordo cruciale contro la Russia

La guerra delle spie, come la Cia aiuta l’Ucraina. Nyt: “Postazioni vicino al confine russo e addestramento”: Basi segrete nella foresta ucraina, alcune in bunker sottoterra, e addestramento di unità speciali e spie per aiutare Kiev a combattere la Russia. Il legame fra la Cia e l'Ucraina è sempre più forte e ...msn

Schlein, da un anno chiediamo verità e giustizia su Cutro: (ANSA) - CROTONE, 25 FEB - "Da un anno facciamo la stessa domanda: come è stato possibile che non siano uscite le motovedette della Guardia costiera per dare soccorso ad un'imbarcazione che si sapeva ...gazzettadiparma

“Decine di basi della Cia costruite in Ucraina per spiare la Russia”: la rivelazione del Nyt: Una fitta rete di basi segrete che si allunga fino al confine con la Russia per spiare le operazioni di Mosca in Ucraina (e forse anche oltre il confine). Il New York Times ha rivelato come da oltre d ...ilfattoquotidiano