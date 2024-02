Bergomi | «Lecce Inter | è giusto che Inzaghi faccia turnover»

Addio Brehme, Bergomi: "Andy giocatore unico, ma soprattutto un amico vero"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Beppe, bandiera dell’, in vista dell’impegno dei nerazzurri di oggi contro ilOpinionista di Sky, bandiera dell’, Giuseppeanalizza lo straordinario momento nerazzurro nel giorno della gara con il. ILIN– «e inevitabile. Le partite di Champions sono diverse rispetto alle altre e non a caso la Juventus sperava di rimanere attaccata in classifica fino a marzo. Allegri sapeva che i ritmi e le tensioni della Champions avrebbero “pesato” per. In più c’è stato anche l’infortunio a Thuram… I bianconeri si sono un po’ staccati e, a maggior ragione, l’deve far rifiatare qualche uomo. Non ...

Lecce – Inter, dodici anni fa l’ultima vittoria dei giallorossi al “Via del Mare” grazie a Giacomazzi: Per la 26esima giornata (settima del girone di ritorno) il Lecce ritorna ad ospitare l’Inter dopo un anno e mezzo. È la 18esima volta che le due squadre si affrontano nel Salento, in campionato. Nelle ...corrieresalentino

Inter, per Thuram elongazione agli adduttori. Inzaghi cambia l'Inter a Lecce: Nulla di grave per l’attaccante dell’Inter che dovrà comunque riposare per tornare completamente in forma. Atteso il turnover al Via del Mare ...ilgiorno

Jovic, il riservista promosso titolare. Per farsi perdonare Monza: L'ex difensore Beppe Bergomi, oggi commentatore per Sky Sport ... mentre sono stati squalificati per una giornata i seguenti calciatori: Pongracic (Lecce), Di Lorenzo (Napoli), Dorgu (Lecce) e Gyasi ...informazione