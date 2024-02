Vanity Fair in omaggio Parla Sinner

Vanity Fair in omaggio con il Centro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento conche i nostri lettori riceveranno inin edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel prossimo numero riflettori su Jannik, il 22enne altoatesino che ha contribuito in modo determinante a far vincere nuovamente al nostro Paese, dopo 47 anni, la Coppa Davis, ha agguantato il suo primo Grande Slam - a Melbourne, trionfando agli Australian Open - e da poche ore ha raggiunto la terza posizione sul podio della classifica ATP.si racconta pere non ha dubbi: "C’è ancora molto che posso imparare dai miei errori. Ora sto giocando bene, ma arriveranno momenti più difficili: è importante lavorare adesso per affrontarli preparati".

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, lui è andato via di casa domenica scorsa e non è più tornato. Vanity Fair può conferma re l'indiscrezione di Dagospia.

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l'appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l'acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro.

