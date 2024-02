Ucraina | Giorgia Meloni è a Kiev Con lei von der Leyen | Trudeau e De Croo

Ecco l’intesa sulla sicurezza Italia-Ucraina: aiuti per “10 anni” e consultazioni “entro 24 ore” per risponde…

(Di sabato 24 febbraio 2024) La premier italianaè arrivata ain mattinata. Nella serata di ieri è atterrata all’aeroporto di Rzeszow in Polonia. Poi il viaggio in treno nella notte dalla frontiera polacca. Oggipresiederà la riunione del G7 daa due anni dall’invasione da parte della Russia. Incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky. La riunione virtuale del G7, la prima della presidenza italiana, è prevista per le 17, le 16 in Italia. Asono presenti anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der, il premier belga e presidente di turno della Ue, Alexander Dee il primo ministro canadese Justin. Hanno viaggiato sullo stesso treno della premier. Leggi anche: De Luca risponde a ...

Dalla crisi in Medio Oriente all'Ucraina, senza trascurare l'importanza di un partenariato bilaterale che coinvolge anche un terreno sensibile come quello ... (ilgiornale)

Meloni a Kiev:Italia-Europa-G7 avanti al fianco Resistenza Ucraina: La premier con von der Leyen de Croo e Trudeau da Zelensky: “pace giusta con Putin si può avere solo con equilibrio forze” ... askanews

Navalny,Meloni:le responsabilità del regime di Putin sono chiare: Roma, 24 feb. (askanews) – “Mi limito a guardare ai fatti. Se Navalny non fosse stato imprigionato dal governo russo in un carcere siberiano e in condizioni durissime,non solo oggi sarebbe un uomo ... askanews

Ucraina, il G7 si riunisce nell'anniversario dell'invasione russa: AGI - Vertice straordinario del G7 domani pomeriggio alle 16 in occasione del secondo anniversario della invasione russa dell'Ucraina. I leader si riuniranno in video collegamento per ribadire l'impeg ... msn