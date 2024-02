Traffico Roma del 24-02-2024 ore 19 | 30

Blocco traffico a Roma: domani 25 febbraio stop alle auto. Gli orari e tutte le informazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla diramazionenord chiuso per lavori fino alle 21 lo svincolo di Settebagni in entrata versoinevitabile la formazione di code che si sono formate tra Castelnuovo di Porto è Settebagni intenso ilsul tratto Urbano della A24Teramo con code tra Portonaccio e la tangenziale est code sulla stessa agenziale tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni uno sguardo al trasporto pubblico interrotto il servizio della metro C attivo un servizio bus sostitutivo fino alle 14 di domani per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea dell’alta velocitàFirenze sono previste alcune variazioni per i treni Frecciarossa e Frecciargento alcune modifiche interesseranno anche di Intercity all’Eur alle 21 di questa sera ...