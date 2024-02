Navalny | la moglie Yulia attacca Putin | “Rifiuto di consegnare corpo è satanismo”

"Putin ha preso in ostaggio il corpo di Navalny", in un video l'accusa della moglie Yulia

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Adnkronos) – Vladimirsta “torturando” ildi Alexei, tenendolo “in ostaggio”. E’ l’accusa lanciata daNavalnaya, la vedova dell’oppositore, in un video di sei minuti nel qualedirettamente il presidente russo: “Questo non è nemmeno odio, è una specie di, di paganesimo. Cosa pensate di fare con il suo? Fino a che punto vi spingerete per deridere l’uomo che avete ucciso?”.“Sono passati 9 giorni da quando mio marito è morto. Nove giorni da quandolo ha ucciso – denuncia– ma a quanto pare ucciderlo non è bastato. Ora ha preso in ostaggio la sua salma, umiliando sua madre per costringerla ad accettare una sepoltura segreta”. “Sapevamo già che la fede di...