Jasmine Paolini n 14 del mondo | solo 6 azzurre erano arrivate più in alto nel ranking WTA

Chi è Jasmine Paolini, la lottatrice che con il trionfo di Dubai rianima il tennis femminile azzurro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il numero 14 delWTA diè qualcosa che l’Italia femminile, va subito detto, non raggiungeva da tantissimo. L’ultima volta che un’italiana si è trovata tanto in, infatti, risale al 29 agosto 2016. Roberta Vinci, infatti, arrivò ai quarti di finale agli US Open, ma non le bastò per mantenere l’ottavo posto dato che le scadevano i punti della finale. Scese al numero 15, non riuscì mai più a salire oltre e, perciò, si può dire con certezza che da più di sette anni e mezzo non si vedeva un’azzurra tanto in. Più indella toscana sonosoltanto in sei. Il massimo storico è di Francesca Schiavone, che si spinse fino al numero 4 deldopo i quarti di finale degli Australian Open. Giungeva dalla storica ...