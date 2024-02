Calcio juniores provinciale Cf2001 | arriva il Montemurlo Jolly

Juniores regionali e provinciali. Impresa del Camaiore. Fermata la capolista

(Di sabato 24 febbraio 2024) E’ una sfida che potrà dire molto della corsa al titoloquella in programma oggi alle 15 al San Biagio di Casale. La capolistaospita infatti la quarta forza del torneo pratese, quelstaccato sì di 15 lunghezze rispetto alla vetta ma che ha dimostrato in stagione di potersela giocare con chiunque. Il match pesa soprattutto per la prima della classe che non si può permettere passi falsi: la Pietà 2004 infatti è staccati di soli quattro punti e per di più deve ancora recuperare una partita. In campo, alle 16 al Martelli, anche la Pietà 2004 attesa dalla trasferta di Tavola, una sfida ampiamente alla portata della seconda della classe. I giochi per il titolo sembrano chiudersi qui. Perché la terza forza del torneo, la Virtus Comeana è staccata di dodici punti ...