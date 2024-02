Basket: "B" maschile. Bcl, play-off stile NBA

(Di sabato 24 febbraio 2024) Atmosfera da NBA americana o da Eurolega, con giochi per il pubblico nell’intervallo (ad esempio il canestro impossibile), ma anche musica e divertimento. La partita come spettacolo e non solo agonismo sul parquet. E’ quanto organizzeràball Club Lucca in vista della seconda fase della "B" interregionale, dal 3 marzo al 21 aprile. Le varie iniziative sono state presentate in conferenza stampa (foto) dal presidente Matteo Benigni, dal vice Ugo Donato, dal direttore sportivo e vicepresidente responsabile Umberto Vangelisti e da Guglielmo Menchetti, presidente di "Bcl Lab". Come da noi ampiamente anticipato, otto compagini, quattro della "division" lombardo-piemontese, classificate, come in Toscana, dal quinto all’ottavo posto. Ogni squadra si porterà dietro i punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre passate alla seconda fase del nostro stesso ...