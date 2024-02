(Di giovedì 22 febbraio 2024)ilcon unnetto a 4,35di dollari (4di). L'operativo per l'intero esercizio ha battuto le stime attestandosi a 7,4di dollari (6,8di). La società propone un aumento del dividendo dell'8% a 26 franchi svizzeri (27,33) per azione, integrato da un riacquisto di azioni proprie fino a 1,1di franchi svizzeri (1,16di). L'indice di solvibilità si attesta al 233% e combined ratio del ramo danni e infortuni al 94,5%. I premi lordi del ramo danni sono pari a 44,40di dollari. I premi di nuova produzione del ramo ...

Zurich chiude il 2023 con l'utile a oltre 4 miliardi di euro: Zurich chiude il 2023 con un utile netto a 4,35 miliardi di dollari (4 miliardi di euro). L'utile operativo per l'intero esercizio ha battuto le stime attestandosi a 7,4 miliardi di dollari (6,8 ... ansa

Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,25%: (Keystone-ATS) Per la prima volta da una settimana a questa parte la borsa svizzera torna a chiudere una seduta in ribasso ... 0,46% a 645,80 franchi) e Zurich (+0,72% a 447,10 franchi). Acquisti sono ... swissinfo.ch

Mercati azionari Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,25%: In ambito finanziario ha avanzato UBS (+0,41% a 24,50 franchi), mentre non univoci si sono presentati gli assicurativi Swiss Re (-0,83% a 101,90 franchi), Swiss Life (-0,46% a 645,80 franchi) e Zurich ... bluewin.ch