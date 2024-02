Va in ospedale per curarsi poi inaspettata scelta di diventare sacerdote

Tumori, la mappa dei migliori ospedali dove curarsi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una storia che vale la pena di raccontare e di conoscere, perché ci fa comprendere davvero che le vie del Signore sono infinte e, altrettanto infiniti, sono i progetti che Lui ha per ciascuno di noi. Don Luca, oggi, è il coordinatore della cappellania del nosocomio di Cisanello, di Pisa. Ma la sua vicenda non ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Zeman si dimette dal Pescara dopo il ricovero: “costretto”: Zdenek Zeman non è più l’allenatore del Pescara. L’ex Messina è stato costretto a dimettersi, per preservare la salute, dopo il nuovo ricovero, l’operazione e le dimissioni dall’ospedale. “Mi dispiace ... strettoweb

Aggressione all’ospedale di Palermo, sindacato dei medici: “Il collega ha rischiato di morire”: PALERMO – In relazione all’aggressione del dottore Alfredo Caputo, responsabile di Endocrinologia oncologica, dell’ospedale “Cervello” di Palermo ... valuteremo iniziative per sensibilizzare anche ... newsicilia

Uccide zia per eredità alimentandola con cibo solido, arrestata a Catania: Dopo il pranzo 'incriminato', l'80nne era stata portata in ospedale per una piccola occlusione intestinale in codice verde ed era stata poi dimessa. Il nuovo testamento in favore della pronipote, si ... reggiotv