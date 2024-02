Roma-Feyenoord LIVE 1-1 | giallorossi in pressing

Roma-Feyenoord diretta, la partita di Europa League LIVE

Roma Feyenoord , match valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE ... (calcionews24)

Roma-Feyenoord, scenografia da brividi prima del calcio d'inizio: Poco prima del calcio d'inizio di Roma-Feyenoord lo stadio Olimpico si è colorato di giallorosso per caricare i giocatori di Daniele De Rossi in vista del match contro gli olandesi. In particolare, la ... corrieredellosport

LIVE Roma-Feyenoord 1-1: comincia il secondo tempo, nessun cambio per i due tecnici: ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi. A disp. Boer, Rui Patricio ... ilmessaggero

Roma-Feyenoord, Llorente: “De Rossi è stata la scelta giusta”: Roma e Feyenoord scalpitano e sono pronte a darsi battaglia in quella che sarà, per così dire, una seconda finale. Dopo il risultato dell’andata di 1-1, i giallorossi dovranno sfruttare in tutti i ... footballnews24