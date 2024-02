LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | dalle 8 00 il Day-2 | la Ferrari vuole crescere e avvicinarsi a Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.35 Anche oggi il programma non cambierà. 8 ore di lavoro per team e piloti così suddivise: prima parteore 08.00 alle ore 12.00, quindi secondaore 13.00 alle ore 17.00. Anche domani, terza e ultima giornata in pista, gli orari saranno i medesimi. 07.30 Buongiorno e benvenuti a! Tra 30 minuti prenderà il via il Day-2 deidel Bahrein! I risultati della prima giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata deipre-stagionali della Formula 1 a. I team continuano la messa a punta delle monoposto in vista del debutto stagionale su questo circuito dal 29 febbraio al 2 marzo. Una prima giornata che ha ...