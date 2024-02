Lippi: 'Auguro il meglio ad Allegri, la Juventus tornerà presto a vincere. Conte? Non bisogna odiarlo per l'Inter'

Lippi: "Cosa manca alla Juve di Allegri. Conte-Inter Cuore bianconero": Dare un consiglio ad Allegri Non do consigli, non parlo di colleghi e non giudico le scelte che fa il club, posso dire che gli auguro il meglio". Lippi lo ha avuto da calciatore alla Juventus, ma ha ... tuttosport

Pagina 0 | Lippi: "Cosa manca alla Juve di Allegri. Conte-Inter Cuore bianconero": Dare un consiglio ad Allegri Non do consigli, non parlo di colleghi e non giudico le scelte che fa il club, posso dire che gli auguro il meglio". Lippi lo ha avuto da calciatore alla Juventus, ma ha ... tuttosport

Retroscena Lippi: "Prima di accettare l'offerta di Agnelli sono andato sulla tomba di mio padre...": L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale italiana, Marcello Lippi, è stato ospite a 'Che Tempo che fa'. Le sue considerazioni: "Ho avuto la fortuna di ... tuttojuve