Fiumicino, 150 lampioni "accenderanno" il quadrante di via Redipuglia

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Sono stati avviati gli scavi per l’installazione di oltre 150che “” ildi via, ad Isola Sacra . “Un’operazione dedicata alla riqualificazione di un’area caratterizzata da numerose abitazioni, fino ad ora priva dell’ illuminazione pubblica; un intervento, necessario già da diversi anni, che rappresenta l’inizio di un progetto che vedrà presto coinvolte altre zone del Comune, in una strategia di implementazione dell’illuminazione urbana”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. I lavori, partiti da Via Falzarego, proseguiranno lungo tutto ildi viacon una previsione di durata di massimo 6 mesi, durante i quali non ci saranno intralci alla viabilità. I ...