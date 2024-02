Calvarese | «Rigore per l’Inter contro l’Atletico Madrid? Condivido la scelta»

L'ex arbitro Calvarese: "Col Genoa manca un rigore al Napoli, ma il VAR non poteva intervenire"

torna a parlare di un episodio dubbio in Inter-Atletico, quello del tocco di mano di Molina. L'ex arbitro ne ha parlato in breve su Tuttosport. CASO DUBBIO – Gianpaolotorna a parlare in breve del caso dubbio in Inter-Atletico: «Calcio diper? Lautaro Martinez tira in porta, la palla viene deviato da Witsel e a pochi passi la palla prende Molina. Per me è stato giusto non assegnare quel calcio di, il movimento è stato naturale».