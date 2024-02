Biden definisce Putin un “pazzo figlio di puttana”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il presidente americano Joeil suo omologo russo Vladimirun “di”.ah anche criticato Trump per essersi paragonato ad Alexei Navalny. Il presidente Il presidente americano Joenel corso di un evento per la sua campagna elettorale a San

Guerra Ucraina Russia, Biden insulta Putin durante evento elettorale. LIVE: Il presidente Usa ha definito il suo omologo russo Vladimir Putin un "folle figlio di p…" durante un evento pubblico di raccolta fondi in California. Il linguaggio forte di Biden segue altre occasioni ... tg24.sky

