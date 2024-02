Milan | lo strano caso di Simic | rappresenterà la Serbia | ma …

Serie A, Irrati chiamato agli straordinari: la strana designazione dell'AIA: Nulla di strano, se non fosse che lo stesso arbitro è stato designato per svolgere il medesimo ruolo anche per il match tra Milan e Atalanta in programma domenica 25 febbraio. Un weekend di ...

Blog: Elzeviro Rossonerazzurro: Come ho già detto, non mi ritengo un traditore solo che, a monte, per usare una terminologia ingegneristica, alla quale bene o male appartengo, che il Milan sia tenuto da un Fondo..., a me, vecchio ...

Rennes Milan, Pastore mette in guardia: «L’Europa League è strana, se vai sotto dopo 15 minuti…»: Rennes Milan, Pastore analizza: «L’Europa League è strana, se vai sotto dopo 15 minuti…». Le dichiarazioni Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato a La Fontana di Trevi il momento del Milan in v ...