La rivincita della vignarola

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Fu a Radio Lazio che, nella sua rubrica di consigli generici ai radioascolatori, Elena Fabrizi, per tutti semplicemente la Sora Lella, suggerì a una donna di fregarsene del tempo,pioggia e dei patimenti, che tanto la primavera sarebbe tornata e “la primavera se vede sempre prima ner piatto, quanno torna ‘a”. Laera il vero inizioprimavera perché è solo a primavera che si mangia. In che modo la si mangia, se in zuppa o con la pasta o asciutta, sta al gusto del commensale, senz’altro però la si trova, o meglio la si dovrebbe trovare solo più o meno da marzo a giugno. Perché laè una spata (se la volete a zuppa allungate alla fine con un po’ di brodo) di carciofi (mammole, quelli romani), piselli, fave, con un po’ di lattuga e di cipolla ...