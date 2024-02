Italia in testa in Ue per target Pnrr raggiunti | 178 su 527 +

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'è il Paese che ha soddisfatto il numero più alto di traguardi e obiettivi del: 178 su 527. E' quanto emerge dalla valutazione di medio termine della Commissione europea sul dispositivo di ripresa e resilienza. Segue la Spagna, con 121 su 416 traguardi e obiettivi e la Croazia con 104 su 372.e Spagna, in particolare, sono i due Paesi ad aver i maggiori fondi con iltra prestiti e sovvenzioni. Degli 800 miliardi complessivi sono stati chiesti rispettivamente 194,4 miliardi dall'e a 163 miliardi dalla Spagna.

Conegliano implacabile anche ad Istanbul. Santarelli punzecchia il VakifBank: la testa era quella giusta, le ho viste combattive in ogni fondamentale. Abbiamo fatto tantissimo muro-difesa e in contrattacco siamo stati spettacolari. Questo è il miglior regalo che la squadra ...

WWF, Castelporziano: al via "Operazione Capodoglio": Il capodoglio e` un mammifero marino, un cetaceo Odontocete, il più grande predatore del pianeta - i maschi possono raggiungere e superare i 18 m di lunghezza (eccezionalmente 21 metri) - e possiede ...