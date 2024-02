Eccellenza Montefano | il ds cingolano Gigli | “Sempre bello sfidare la Jesina Vogliamo restare lassù”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo le vittorie da giocatore con la Cingolana, il ds dei viola ha vinto al “Carotti” anche da dirigente: “Jesi piazza importante, auguro loro di rialzarsi.-Chiesanuova? Sarà un derby sentito, dobbiamo arrivarci pronti. La Cingolana SF merita la Prima Categoria e non solo: un bel pezzo del mio cuore è biancorosso”e CINGOLI, 21 febbraio 2024 – C’è anche undietro alla favola del, e non un nome qualunque in ambito dilettantistico marchigiano. Lorenzo, infatti, dal 2022 è direttore sportivo dei viola, entrato in dirigenza subito dopo aver concluso una bellissima carriera da centrocampista trae Promozione. A Cingoli, in particolare, è ricordato come vice-capitano e capitano della storica Cingolana che ha militato in ...