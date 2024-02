De Paul | «Inter squadra più forte d’Italia! Vedremo al Metropolitano»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dedopo la vittoria dell’contro l’Atletico Madrid 1-0 in UEFA Champions League, in un’vista rilasciata ai canali Mediaset ha rimandato alla sfida di ritorno. CONTRO I PIÙ FORTI – Rodrigo Deha parlato così dopo-Atletico Madrid: «Abbiamo affrontato lapiùd’Italia, la favorita dopo aver giocato la finale della Champions League. Abbiamo giocato bene, con la sconfitta via a casa così così però sono sempre 120 minuti. Alpossiamo cambiare la situazione. L’è tra le squadre più forti».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...