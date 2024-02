Bimbo malmenato e frustato con i cavi elettrici | arrestate due donne

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una dirigente scolastica vedendo il bambino e le sue condizioni non ce l’ha fatta e ha segnalato l’episodio alla polizia che è intervenuta e fermato due nigeriane Menare, frustare e violentare psicologicamente un bambino di cinque anni. Una delle cose più cattive e vergognose che possano esistere sulla faccia della terra. Prendersela con unche deve essere solo amato, nient’altro, e invece fare l’esatto contrario, sfogare la propria rabbia e frustrazione su un innocente è una cosa che non si può perdonare e sulla quale non bisogna mai e poi mai voltarsi indietro. E’ questo quello che deve avere pensato la dirigente scolastica quando ha notato sul bambino di 5 anni dei segni evidenti di percosse e violenze e subito avvisato la polizia. E così, sono intervenuti, sono andati a fondo e alla fine hanno arrestato la zia del piccolo. Un arresto effettuato dalla Polizia ...