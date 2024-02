Quanto costa riparare uno smartphone in Italia?

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il Trentino Alto Adige è la regione in cui i prezzi sono più alti, mentre la Campania è quella in cui sono più economici

Il caso. Dopo le cimici, l'allarme bruchi. Parigi si riscopre allergica alla natura: - - > I bruhi della processionaria - Web . Per i francesi, le pinete della Costa Azzurra e della Provenza restano una meta eccelsa di villeggiatura. Dallo stesso quadrante ... a differenza di quanto si ...

La mafia russa, mano armata di Putin, dietro l'omicidio del pilota russo disertore: Un'altra morte sospetta, un altro segnali di Putin ai suoi nemici ed al mondo. Secondo quanto riportato dalla principale agenzia di intelligence militare di Kiev, Maksim Kuzminov, il ... sulla costa ...

Box pagati come appartamenti. Quanto costa un posto auto a Roma, quartiere per quartiere: In pratica è quasi quanto viene chiesto per acquistare un bilocale in zona Monte Cervialto, al Nuovo Salario. E ancora: al Flaminio un box costa 60mila euro, mentre a San Lorenzo (quartiere ...