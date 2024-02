Crollo a Firenze | manifestazione in via Mariti con problemi per la viabilità Disagi anche al trasporto pubblico

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ladi domani, 21 febbraio 2024, a, in occasione dello sciopero nazionale contro le morti sul lavoro potrà portare ripercussioni sullacittadina. Il presidio inizierà, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, dalle 16.30 in via, nell'area del cantiere dove venerdì scorso sono morti quattro operai mentre uno è ancora disperso L'articolo proviene daPost.