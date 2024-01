Sessismo e body shaming all’Accademia militare di Modena | indagato un ufficiale

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La procura dihaundell’Accademiaper violenza privata, molestie e abuso di autorità. Secondo l’accusa avrebbe sottoposto alcuni palafrenieri delle scuderie, sia donne che uomini, ad atti punitivi e umilianti. I fatti risalgono a due anni fa e la magistratura ordinaria si è attivata su segnalazione di quelladi Verona, che procede in parallelo. L’avrebbe anche usato frasi sessiste e sarebbe stato protagonista di episodi di: è ancora operativo, ma è stato trasferito ad altra mansione. Le frasi sessiste e il“Devi dimagrire… ti faccio dimagrire io… se non monti a cavallo non dimagrirai mai». «Se voglio una persona la faccio ...

"Mi sto sentendo con una delle tue parti, ma voi giù siete calde vero".E ancora: "Devi dimagrire... ti faccio dimagrire io... se non monti a cavallo non dimagrirai mai". Sessismo, avances sessuali, b ...«Devi dimagrire... ti faccio dimagrire io... se non monti a cavallo non dimagrirai mai». «Se voglio una persona la faccio impazzire fino al congedo, se voglio la distruggo attaccandomi al collo senza ...In relazione alla notizia pubblicata su alcuni organi di stampa relativa alla conclusione delle indagini, aperte nei confronti di un Ufficiale in servizio presso l’Accademia Militare di Modena, ...