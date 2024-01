LIVE – Casertana-Messina 0-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ladi, match valido per il girone C di. Al Pinto scontro importante tra i campani e i siciliani: da una parte la formazione seconda in classifica che può portarsi a -3 dalla vetta, dall’altra i peloritani che cercano punti preziosi in chiave salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio nella partita della ventunesima giornata? Si parte alle ore 14 di domenica 14 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 14 21? – Venturi smanaccia un cross insidioso di Rosafio, Emmausso è il primo ad avventarsi sulla respinta e segna il suo quinto gol in campionato. 20? – ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Lazio - Lecce 15.00 Cagliari - ...- Cosenza Parma - Ascoli Venezia - Sampdoria SERIE C 14.00 Alessandria - Virtus Verona- ...Ricordiamo che in Serie C - Girone C prima é la Juve Stabia con 43 , seguita da Picerno econ 38 quindi Avellino e Taranto 37, Crotone 35, Benevento 33 . Tabellino minuto per minuto [ ...A dirigere l'incontro, il cui LIVE MATCH è disponibile su TuttoC a partire dalle ... Monopoli-Benevento del 19 novembre e Taranto-Casertana del 27 novembre, in carriera ha diretto una sola volta ...CASERTA. Oggi pomeriggio alle ore 14:00 in campo allo stadio "Pinto" la Serie C girone C 2023/24, la Casertana sfida ...