Paura in viale Fleming per un incidente | autista di un furgone incastrato tra le lamiere

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 L’stradale è avvenuto nelle prime ore di stamattina (5 dicembre) al, angolo via Milo.Unfrigorifero si è scontrato frontalmente con un autobus di linea FCE. L’delè rimastoall’interno del proprio mezzo.I Vigili del Fuoco, intervenuti sul luogo dell’, hanno dovuto tagliare lo sportello delper poter estrarre il conducente e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. L’è stato portato all’ospedale Garibaldi di Catania e, dalle notizie ricevute, pare abbia riportato lievi ferite. Foto di repertorio

Altre News in Rete:

Scuole, Consiglio istituto diffida il Comune - AC "Un pantano' - Si dimette consigliere - Tour de force per Capodanno

... sempre come soluzione interlocutoria in attesa del ritorno nella sede naturale diDon Pietro ...con cui il Sindaco Sisti e la sua giunta stanno gestendo il futuro dei ragazzi e ci mettono...

Paura per i presunti rapimenti di bambini, Sos anche da Viale Italia: "C'era un furgone sospetto e una donna con cappello nero" MessinaToday

Paura al quartiere Africano, crolla un solaio. Donna precipita al piano di sotto RomaToday

Paura a Catania, scontro autobus FCE – furgone vicino alla fermata della Metro: un ferito

Una mattinata difficile per gli utenti della strada di Catania: si è registrato un incidente tra un autobus FCE e un furgone al viale Fleming, vicino alla fermata Milo della metropolitana.

Per evitare un'auto si schianta contro il cordolo: paura a San Severino per un motociclista

1' di lettura 04/12/2023 - Schianto lungo viale della Resistenza, ieri sera intorno alle ore 18, nel rione Settempeda. Per cause in corso di aggiornamento da parte della Polizia Locale di San Severino ...