Il robot Da Vinci utilizzato in Neurochirurgia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaica applicata in ambito neurochirurgico. All’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino un intervento di straordinaria portata è stato eseguito da Armando Rapanà e Francesco Crafa, rispettivamente direttori dell’Unità operativa die di Chirurgia oncologica. La sfida: rimuovere una massa tumorale di quasi 6 cm da una paziente di 72 anni residente in proa di Salerno, servendosi deldaper intervenire anche sul tratto di pertinenza neurochirurgica. “Il tumore – spiega Rapanà – si era infiltrato nel plesso lombare e si era sviluppato all’interno dell’addome. Invece di seguire l’approccio tradizionale, si è optato per la chirurgiaica, utilizzando il sistema daper operare sia ...