Napoli-Inter | la vetta da riprendere in una delle trasferte peggiori

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)è il big match della quattordicesima giornata di Serie A. Stasera alle 20.45 al Maradona c’è in palio ben più delladella classifica, dopo quanto successo venerdì. RISPOSTA DA DARE –arriva al termine di un weekend iniziato malissimo, con il gol vittoria della Juventus al 94?. Un risultato che obbliga la squadra di Simone Inzaghi a fare altrettanto, per non ricevere l’aggancio o peggio ancora il sorpasso degli eterni rivali. E non sarà certo facile, perché in casa deli successi mica sono una passeggiata di salute: in Serie A appena uno negli ultimi venticinque anni, parziale dove in aggiunta ce ne sono stati due (uno ai rigori) in Coppa Italia. Una sfida contro i tabù dell’, oltre che contro il grande (e non certo rimpianto) ...