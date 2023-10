Pullman giù da un viadotto Vittime e feriti | choc a Mestre | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tragedia a: uncon diverse persone a bordo sarebbe precipitato questa sera dal cavalcavia della Vempa, finendo sul sedime ferrioviario che scorre accanto alla strada e prendendo fuoco subito dopo l'impatto. Al momento non si conoscerebbe la dinamica dell'incidente. E allo stesso tempo non si sa se si tratti di unturistico o di linea. Pare, però, che ci siano dellee numerosi, stando a quanto riferito dai testimoni presenti. Intanto sul posto sono arrivate molte autoambulanze per prestare i primi soccorsi oltre a Vigili del Fuoco e Polizia Ferroviaria. Sospesa, per ora, la linea ferroviaria trae Venezia, che avrebbe subito dei danni dopo il drammatico incidente. Articolo in aggiornamento