Mestre | bus sfonda cavalcavia e si incendia | 21 i morti Due bimbi piccoli coinvolti | video

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ancora sconosciute le dinamiche dell'incidente avvenuto questa sera trae Marghera dove un busavrebbeto la barriera e sarebbe precipitato sui cavi dell'elettricità prendendo fuoco. Già 21 le vittime accertate, tra cui due bambini, ma secondo il sindaco Brugnaro intervenuto in diretta a Stasera Italia il numero sarebbe destinato a salire. Secondo le ultime notizie ci sarebbero oltre 40 feriti. Interrotta la linea ferroviaria a ridosso del luogo dell’incidente. Mobilitati tutti gli ospedali della zona. Secondo le prime rilevazioni, il bus sarebbe stato pieno di turisti dell'Est che stavano tornando verso l'hotel/camping in cui alloggiavano.

Un pullman di linea con numerose persone a bordo è precipita to questa sera da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità , a Mestre , finendo sul ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Il sindaco di Venezia, Lugi Brugnaro , è intervenuto in diretta in tv per aggiornare sulla situazione del bus ...

Palermo, 3 ott. (Adnkronos) - "Non posso che esprimere il mio profondo dolore per la gravissima tragedia di Mestre , costata la vita a decine di ...

Una tragedia immane Continua a leggere su Tg. La7.it - Il sindaco di Venezia, Lugi Brugnaro , è intervenuto in diretta in tv per aggiornare sulla ...

È un incidente che si annuncia di proporzioni devastanti quello avvenuto in serata a, sulla bretella che porta verso Marghera e l'autostrada A4: secondo un primo bilancio potrebbero esserci 20 ...Il sindaco di Venezia, Lugi Brugnaro, è intervenuto in diretta in tv per aggiornare sulla situazione delprecipitato a: "Il pullman" coinvolto nell'incidente "stava andando da Venezia a Marghera, carico di gente che tornava a casa dal lavoro. È uscito completamente di strada, è volato giù dal ...

Incidente a Mestre, bus cade dal cavalcavia e va a fuoco: a bordo comitiva di ucraini, 21 morti e 15 feriti Corriere

Mestre, pullman precipita dal cavalcavia e va a fuoco: almeno 21 vittime e 12 feriti secondo la Prefettura Fanpage.it

Da un tratto sopraelevato è finito sul sedime che scorre a fianco della strada (foto Tg Rai / Ansa) LE IMMAGINI: Il mezzo precipitato, il fuoco, i soccorsi ...È di 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi, un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5, il bilancio dell’incidente avvenuto a Mestre/Marghera questa ...