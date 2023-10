Lombardia | ok Consiglio a legge su bonifica da parte di Comuni dei siti contaminati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Via libera dal Pirellone allaregionale che conferisce aile funzioni amministrative relative alle procedure di, messa in sicurezza e ripristino ambientale deiche ricadono nell'ambito del loro territorio. "La- spiega Riccardo Pase, vicepresidente della commissione Ambiente in Regione- era stata dichiarata incostituzionale nei mesi scorsi, vanificando di fatto una prassi che inera già in essere da anni, e che conferiva proprio aila possibilità di intervenire per sanare tutte quelle aree nelle quali esisteva una situazione di rischio per la salute dei cittadini. Si tratta di, che, per varie cause, presentano uno ...