Let’s dance con Rabanne H&M la collezione stile disco ’70 tra metallo liquido e paillettes

...in 17 paesi (paradossalmente non Italia dove si fermerà ala posizione numero 3) e nel 2001 viene selezionata per competere ai Grammy Awards 2001 nella categoria BestRecording insieme a...Festa della danza a Le Befane Shopping Centre di Rimini che chiude un settembre ricco di eventi con '', una due giorni di ballo e spettacolo realizzata in collaborazione con InDanza Show Academy: incontri speciali, performance e uno show che vedrà in scena gli allievi dell'accademia ...

Let's dance: la passione per la danza contagia il centro commerciale RiminiToday